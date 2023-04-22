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У Криму повідомляють про вибухи, окупаційна влада каже, що «працює ППО»

«У небі над Кримом відпрацювали сили ППО. Пошкоджень та постраждалих немає», – голова окупованого Криму Сергій Аксьонов

В окупованому Криму 22 квітня пролунали гучні вибухи, повідомляє проєкт української служби Радіо Свобода Крим.Реалії.

Відомо, що мешканці Ленінського району та найближчих районів чули гучні звуки.

Зокрема, телеграм-канал «Mash на волне» пише, що російська ППО двома пострілами збила якийсь об'єкт над Азовським морем.

«Попередньо двома виходами було збито ворожий об’єкт над Азовським морем. Мешканці найближчих районів чули гучні звуки», – сказано у повідомленні.

Призначений Кремлем голова окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про «роботу ППО».

«У небі над Кримом відпрацювали сили ППО. Пошкоджень та постраждалих немає», – написав він.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська окупаційна влада пояснює це стріляниною по «українським безпілотникам» та «роботою ППО».

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