Суд у Росії заочно заарештував Буданова за «теракт на Керченському мосту» – ТАСС 

Лефортівський суд Москви заочно взяв під варту начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова – про це повідомила пресслужба суду.

Як заявило російське державне агентство ТАСС із посиланням на суд, російські правоохоронні органи висунули Буданову звинувачення за чотирма статтями «у справі про теракт на Керченському мосту».

Його нібито оголосили в міжнародний розшук, стверджує ТАСС.

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Головне управління розвідки це повідомлення наразі не коментувало.

8 жовтня 2022 року на Керченському мосту стався вибух із подальшою пожежею. За версією російських слідчих, на мосту підірвали вантажний автомобіль, що призвело до обвалення двох прольотів автомобільної дороги та сильної пожежі на залізничній частині мосту. Загинули четверо людей. Президент Росії Володимир Путін, посилаючись на розслідування Слідчого комітету РФ, назвав вибух на Керченському мості «терактом» і звинуватив у ньому українські спецслужби.

Керченський міст – стратегічно важливий як для постачання окупованого Криму, так і для постачання до Криму живої сили, техніки та озброєнь для бойових дій в Україні. Українська влада прямо причетність до вибуху не підтверджувала.