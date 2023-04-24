«Непроста ціль». Речник Повітряних сил прокоментував вибухи в Севастополі

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат прокоментував нічну атаку дронів на Севастополь, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

За словами Ігната, такі цілі важко збивати.

«Ми бачили, як окупанти намагалися їх (дрони – ред.) знищувати», – сказав він в ефірі українського національного телемарафону.

Гнат додав, що надводні дрони – це непроста мішень.

«Звичайні безпілотники, що рухаються водною поверхнею – це досить непроста ціль, яку важко вразити. Тому засоби сучасного ведення бою з використанням БПЛА різних типів будуть нарощуватися», – сказав він.

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Водночас, зазначив Ігнат, таке нарощування здійснює й Росія.

Раніше Крим.Реалії повідомило про вибухи в окупованому Севастополі вночі проти 24 квітня.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українським безпілотникам» та «роботою ППО».

На острові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закрито.