Повітряні сили ЗСУ: один дивізіон системи Patriot вже працює в Україні

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляє, що один дивізіон системи Patriot вже заступив на бойове чергування в Україні.



«Один із дивізіонів уже заступив на бойове чергування кілька днів тому, вже працює… Інші, які нам обіцяли, вже у дорозі до своїх майбутніх позицій. Будемо сподіватися, що будуть результати і по російських літаках, зокрема», – заявив він в ефірі національного телемарафону.

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У березні видання Financial Times повідомило, що в Україну прибула одна із двох систем Patriot, анонсованих раніше США і Німеччиною, але вона ще не введена в експлуатацію.

Цього тижня уряд Німеччини підтвердив передачу Україні зенітної ракетної системи Patriot і ракет до неї.

У Міноборони 19 квітня уточнили, що до України прибули системи протиповітряної оборони Patriot від США, Нідерландів і Німеччини.

Україна неодноразово закликала західних партнерів посилити її протиповітряну оборону на тлі російських ракетних і дронових атак.