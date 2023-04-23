У Повітряних силах ЗСУ розповіли, як F-16 можуть допомогти протидіяти російським атакам С-300

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, як сучасні винищувачі F-16 можуть допомогти протидіяти російським атакам із cистем С-300.

«6000-7000 ракет С-300 ще кілька місяців тому мала Росія. Раціональніше знищити їх на землі. Летять вони зі швидкістю 3500 кілометрів на годину – їй треба лічені хвилини, щоб прибути. Має бути швидке реагування. Cистема Patriot може збивати ці ракети. Але скільки у нас буде ракет до Patriot і скільки у них ракет С-300?... Найкращий варіант знищувати установки С-300, роблять наші пілоти з допомогою протирадіолокаційних ракет як HARM, зокрема. Є ударні БПЛА. F-16 вирішить усі ці питання, коли буде ухвалено рішення. Коли ми отримаємо цей літак, ми матимемо потужну систему ППО – наземне зенітно-ракетне прикриття і винищувальне прикриття, яке нам вкрай необхідне», – сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного марафону.

Росія регулярно атакує українські міста з систем С-300. Ввечері 22 квітня завдали удару по Харкову та Харківському району. За попередніми даними, як повідомили в ОГП, обстріл був здійснений ракетами С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.