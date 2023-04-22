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У Харкові внаслідок обстрілу розпочалася пожежа, є влучання у приватний сектор – влада

Пуск ракет по Харкову з території Бєлгородської області Росії, березень 2023 року

Увечері 22 квітня перебуває під обстрілом Харків, повідомили представники місцевої влади.

«Під ударом окупантів було місто Харків та Харківський район. Попередньо, ворог бив ракетами С-300. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється», – повідомив у телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, «в Новобаварському районі через ракетний обстріл пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури». «ДСНС працюють на місці», – вказав міський голова.

«Також зафіксовані удари по Слобідському і Основʼянському районам. В обох випадках під обстрілом були цивільні обʼєктиі», – додав згодом Терехов.

«На жаль, одна з ворожих ракет влучила у приватний сектор у селі Котляри Харківського району. На місці працюють рятувальники та екстрена медична допомога... Попередньо, зафіксовано щонайменше 5 «прильотів» у місті та областіі», – інформує голова Харківської ОВА.

Російські війська регулярно обстрілюють Харків і Харківську область, через близькість обласного центру до кордону вони можуть це робити безпосередньо з території РФ.

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