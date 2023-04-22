У Харкові внаслідок обстрілу розпочалася пожежа, є влучання у приватний сектор – влада

Увечері 22 квітня перебуває під обстрілом Харків, повідомили представники місцевої влади.

«Під ударом окупантів було місто Харків та Харківський район. Попередньо, ворог бив ракетами С-300. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється», – повідомив у телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, «в Новобаварському районі через ракетний обстріл пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури». «ДСНС працюють на місці», – вказав міський голова.

«Також зафіксовані удари по Слобідському і Основʼянському районам. В обох випадках під обстрілом були цивільні обʼєктиі», – додав згодом Терехов.

«На жаль, одна з ворожих ракет влучила у приватний сектор у селі Котляри Харківського району. На місці працюють рятувальники та екстрена медична допомога... Попередньо, зафіксовано щонайменше 5 «прильотів» у місті та областіі», – інформує голова Харківської ОВА.

Російські війська регулярно обстрілюють Харків і Харківську область, через близькість обласного центру до кордону вони можуть це робити безпосередньо з території РФ.