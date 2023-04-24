У Міноборони Росії відреагували на вибухи в Севастополі

Міністерство оборони Росії заявило, що в ніч на 24 квітня Київ «намагався атакувати» безпілотниками пункт базування Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.

За даними відомства, які цитують російські державні ЗМІ, в атаці брали участь три безекіпажні катери, «всі вони були знищені».

У Міноборони Росії також заявили, що втрат не було.

Раніше проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив про вибухи в окупованому Севастополі вночі проти 24 квітня.

Підконтрольний Росії голова Севастополь Михайло Развожаєв, коментуючи удар, заявив, що від вибухів повибивало шибки у чотирьох житлових будинках. За його словами, дрон у бухту не увійшов, а був знищений на зовнішніх кордонах рейду.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, українська армія й надалі нарощуватиме арсенал БПЛА різних типів, оскільки подібні цілі важко вразити.

Починаючи з серпня 2022 року, в Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» і «роботою ППО».

На острові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закрито.