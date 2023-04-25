Росія може захотіти наступати «на деяких ділянках», коли погода покращиться – Кірбі

Російські сили можуть відновити наступальні дії в Україні з потеплінням – таку думку висловив в інтерв’ю «Голосу Америки» речник Ради національної безпеки Джон Кірбі 24 квітня.

«Ми знаємо, що навесні, коли погода покращиться – а вона вже починає покращуватися – можна очікувати, що росіяни захочуть піти в наступ на деяких ділянках. Ми не знаємо точно, де і як вони це зроблять, але ми хочемо бути впевнені, що українці здатні краще захищатися від цього», – заявив він.

Водночас, якщо українські війська вирішать провести власні контрнаступальні операції, вони повинні мати відповідні можливості, додав Кірбі.

«Ми розвиваємо потужності, які надаємо Україні», – додав представник Ради нацбезпеки.

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Кірбі назвав серед потреб Збройних сил України бронетехніку, артилерію, протиповітряну оборону, матеріально-технічне забезпечення:

«Це справді життєва сила будь-якої армії в польових умовах – як утримати її в бою, як її підтримувати, як отримати запчастини, їжу, воду та паливо, речі, необхідні для безперервної роботи. Тож це має бути серед пріоритетів також».

Днями міністр оборони ЕстоніїХанно Певкур припустив, що «найбільшою перешкодою» для початку контрнаступу Збройних сил України є дощова погода.

У лютому керівник ГУР Міноборони заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої, а в Пентагоні казали, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.