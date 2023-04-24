SIPRI: військові видатки України в 2022-му зросли на 640% ВВП порівняно з 2021-м

Військові витрати в усьому світі зросли на 3,7 відсотка у 2022 році до рекордних 2,24 трильйона доларів. При цьому Центральна та Західна Європа зазнали найбільшого річного зростання з часів Холодної війни, а Україна збільшила свої витрати до безпрецедентного рівня на тлі російської агресії. Про це йдеться в даних, оприлюднених Стокгольмським інститутом дослідження проблем миру (SIPRI) 24 квітня.

За даними SIPRI, Сполучені Штати, Росія та Китай і надалі витрачають найбільше у цій сфері, на них припадає 56 відсотків загальносвітових військових витрат.

Згідно зі звітом, військова допомога Україні та занепокоєння щодо посилення загрози з боку Росії сильно вплинули на витрати багатьох інших держав, як і напруженість у Східній Азії.

«Постійне зростання глобальних військових витрат в останні роки є ознакою того, що ми живемо у все більш небезпечному світі», – коментує старший науковий співробітник Програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI Нан Тіан.

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За його словами, держави зміцнюють свої армії у відповідь на погіршення безпекового середовища, адже не очікують покращення найближчим часом.

Як оцінює Інститут, військові витрати Росії зросли на 9,2 відсотка у 2022 році до приблизно 86,4 мільярда доларів, що еквівалентно 4,1% валового внутрішнього продукту Росії. У 2021-му показник становив 3,7 відсотка.

«Різниця між бюджетними планами Росії та її фактичними військовими витратами у 2022 році свідчить про те, що вторгнення в Україну обійшлося Росії набагато дорожче, ніж вона очікувала», — сказала директорка програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI Люсі Беро-Сюдро.

Військові витрати України сягнули 44 мільярдів доларів у 2022 році – колосальне збільшення на 640%. Автори звіту назвали це «найбільшим однорічним збільшенням військових витрат країни, яке коли-небудь фіксувалося в даних SIPRI».

«Внаслідок збільшення та шкоди економіці України, пов’язаної з війною... військові витрати як частка ВВП зросли до 34% ВВП у 2022 році в порівнянні з 3,2 відсотка у 2021 році», – йдеться в звіті.

Натомість Сполучені Штати – беззаперечний лідер у світі за військовими видатками – витратили 877 мільярдів доларів у 2022 році, що на 0,7 відсотка більше, ніж торік, із урахуванням інфляції. Це дорівнює 39 відсоткам загальних світових військових витрат і втричі більше, ніж витратив Китай, який посідає друге місце.

Витрати країн Центральної та Західної Європи сягнули 345 мільярдів доларів у 2022 році, перевищивши в реальному вираженні рівень 1989 року, коли закінчувалася Холодна війна.

«Вторгнення в Україну негайно вплинуло на рішення щодо військових витрат у Центральній і Західній Європі. Це стосується й багаторічних планів збільшення витрат кількох урядів», – сказав Дієго Лопес да Сілва, старший науковий співробітник SIPRI.

Він припустив, що військові витрати в регіоні продовжуватимуть зростати в найближчі роки.

Фінляндія, яка нещодавно стала 31-м членом НАТО, лідирувала у цьому зростанні зі збільшенням військових витрат на 36 відсотків. За нею йде Литва (зростання на 27%), Швеція, яка прагне до членства в НАТО (зростання на 12%), і Польща (зростання на 11%).

«Хоча повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, безумовно, вплинуло на рішення щодо військових витрат у 2022 році, занепокоєння щодо російської агресії наростало набагато довше», – сказав дослідник Інституту Лоренцо Скараццато.

Він вказав на те, що багато колишніх держав Східного блоку збільшили свої військові видатки більше ніж удвічі після початку російської агресії проти України з анексії Криму 2014 року.

У SIPRI заявили, що всі зміни у відсотках виражені в реальному вимірі в постійних цінах 2021 року.