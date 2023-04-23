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Російські військові, ймовірно, знову почнуть штурми Вугледару – Сили оборони

Місто Вугледар Донецької області, яке стало місцем запеклих боїв між Збройними Силами України та російською армією, 10 лютого 2023 року, ілюстративне фото

Наразі активних бойових дій на Вугледарському напрямку не ведеться, але армія РФ, ймовірно, найближчим часом розпочне штурмові дії в цьому районі, зазначив в ефірі телемарафону керівник об’єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напряму Олексій Дмитрашківський.

Він також додав, що в суботу, 22 квітня, російські військові завдали ударів по Вугледару з авіації.

«Ворог дотримується тактики випаленої землі. Це робиться для того, щоб нашим захисникам не було можливості будь-де тримати оборону. Знищуються будинки, військовим сленгом кажуть розбирають будинки поверх за поверхом і це відбувається як в Бахмуті, так і на Вугледарі», – зазначив він.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що російські війська можуть готувати відновлення наступальних операцій довкола Вугледара. Але, за словами аналітиків, постійні проблеми з особовим складом і боєприпасами, ймовірно, можуть стримувати російські сили від просування.

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