Російські військові, ймовірно, знову почнуть штурми Вугледару – Сили оборони

Наразі активних бойових дій на Вугледарському напрямку не ведеться, але армія РФ, ймовірно, найближчим часом розпочне штурмові дії в цьому районі, зазначив в ефірі телемарафону керівник об’єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напряму Олексій Дмитрашківський.

Він також додав, що в суботу, 22 квітня, російські військові завдали ударів по Вугледару з авіації.

«Ворог дотримується тактики випаленої землі. Це робиться для того, щоб нашим захисникам не було можливості будь-де тримати оборону. Знищуються будинки, військовим сленгом кажуть розбирають будинки поверх за поверхом і це відбувається як в Бахмуті, так і на Вугледарі», – зазначив він.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що російські війська можуть готувати відновлення наступальних операцій довкола Вугледара. Але, за словами аналітиків, постійні проблеми з особовим складом і боєприпасами, ймовірно, можуть стримувати російські сили від просування.