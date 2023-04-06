Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

У РФ через невдачі на фронті може побільшати звільнень серед військових командувачів – британська розвідка

Британська розвідка вказує, що звільнень серед верхівки ЗС РФ, «ймовірно, буде більше»

Міністерство оборони Британії припускає, що через неможливість досягнення своїх цілей на Донбасі влада РФ може ухвалити рішення про звільнення низки військових командувачів.

З посиланням на дані розвідки відомство вказує, що таких звільнень, «ймовірно, буде більше», звертаючи увагу на повідомлення про зняття з посади генерал-полковника Рустама Мурадова, командувача Східного угрупування військ в Україні, чиї війська в останні місяці зазнали «тяжких втрат» на фронті.

Через його (Мурадова – ред.) «погано продумані атаки» неодноразово не вдавалося захопити місто Вугледар Донецької області, пише британська сторона у твітері.

«Операції викликали різку суспільну критику з боку різних російських коментаторів, включаючи власні війська Мурадова», – зазначає британська розвідка і додає, що наразі мурадов є найвищим російським військовим, звільненим цього року.

Раніше Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті звернув увагу на чутки про звільнення 27 березня з посади командувача Східним угрупованням військ РФ генерал-полковника Рустама Мурадова, заявивши, що ці повідомлення викликали «стриманий і цинічний резонанс» в російському інформаційному просторі. В ISW також казали, що Росія може знову змінити військове командування через «провал зимового наступу».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG