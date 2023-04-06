У РФ через невдачі на фронті може побільшати звільнень серед військових командувачів – британська розвідка

Міністерство оборони Британії припускає, що через неможливість досягнення своїх цілей на Донбасі влада РФ може ухвалити рішення про звільнення низки військових командувачів.

З посиланням на дані розвідки відомство вказує, що таких звільнень, «ймовірно, буде більше», звертаючи увагу на повідомлення про зняття з посади генерал-полковника Рустама Мурадова, командувача Східного угрупування військ в Україні, чиї війська в останні місяці зазнали «тяжких втрат» на фронті.

Через його (Мурадова – ред.) «погано продумані атаки» неодноразово не вдавалося захопити місто Вугледар Донецької області, пише британська сторона у твітері.

«Операції викликали різку суспільну критику з боку різних російських коментаторів, включаючи власні війська Мурадова», – зазначає британська розвідка і додає, що наразі мурадов є найвищим російським військовим, звільненим цього року.

Раніше Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті звернув увагу на чутки про звільнення 27 березня з посади командувача Східним угрупованням військ РФ генерал-полковника Рустама Мурадова, заявивши, що ці повідомлення викликали «стриманий і цинічний резонанс» в російському інформаційному просторі. В ISW також казали, що Росія може знову змінити військове командування через «провал зимового наступу».