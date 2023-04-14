Нова загроза. Під Кремінною розгорнулись важкі бої – Росія готує прорив?

Бахмут вже кілька місяців утримує за собою важке звання найгарячішої точки на фронті. Час від часу Росія обирає іншу ціль, яку атакує одночасно з містом. Потужну навалу вже пережили Вугледар, Авдіївка та Мар’їнка. Тепер, здається, на фронті новий «другий Бахмут» – Кремінна на Луганщині, де війська РФ намагаються прориватися у бік Лиману та Куп'янська.

Ця ділянка зазвичай в тіні, про неї мало говорять. Та, по-перше, ситуація там не менша складна, по-друге, вона змінилась – на гірше. Росія перекинула в ліси Кременної кадрових десантників і, на відміну від інших напрямків, тут не береже снаряди. Що агресор планує під Кремінною і чим це загрожує – розібрались Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Що відбувається під Кремінною

Ділянці фронту під Кремінною зазвичай приділяють мало уваги. Проте ситуація там лишалась важкою, а за останні кілька тижнів ще й ускладнилась.

Український Генштаб, західні ЗМІ та аналітики, зокрема Інституту вивчення війни (ISW), вже кілька днів говорять про те, що Росія перекидає з півдня в район Бахмуту – а також Кремінної – кадрових військових для заміни ЧВК «Вагнер» та інших підрозділів, які зазнали втрат. Насамперед йдеться про повітряно-десантні війська РФ (ВДВ), які завжди вважались елітою російської армії.

Донбас.Реалії проаналізували повідомлення російських ЗМІ і знайшли кілька відеопідтверджень участі російських ВДВ у боях під Кремінною. Крім того, по відео з російських телеграм-каналів вдалося ідентифікували техніку десантників ЗС РФ. На ній є маркування у вигляді кола всередині трикутника – саме таке використовували російські частини у Херсонській та Запорізькій області.

Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянитин Машовець зазначає, що на Лиманському напрямку, до якого належить Кремінна, зосереджені значні сили противника.

«Російське угруповання [на Лиманському напрямку] перевершує те, що зосереджено у смузі відповідальності угруповань військ агресора «Схід» та «Дніпро (тобто на півдні, в районі Гуляйполя, Мелітополя, Маріуполя – ред.)», ​–​ зазначив Машовець в ефірі Радіо Донбас.Реалії.

Аналітики ISW останнім часом неодноразово у своїх звітах згадували про атаки і успіхи військ РФ по лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Проєкт DeepState у своєму телеграм-каналі також писав про бої у лісах біля міста.

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Росія застосовує під Кремінною свою найпотужнішу і дефіцитну техніку та артилерію.

У звіті 5 квітня ISW повідомляв про використання військами РФ на південь від міста термобаричну артилерійську систему ТОС-1 «Солнцепек».

ISW повідомляв про використання військами РФ на південь від міста термобаричну артилерійську систему ТОС-1 «Солнцепек». DeepState 10 квітня повідомив про атаку противником висоти під Кремінною, де були позиції українських військових. Зазначається, що в штурмі брали участь десантники ЗС РФ, з техніки вони мали 1 танк, 2 БМП та – щонайменше один «Термінатор», сучасну і рідкісну для армії РФ бойову машину підтримки танків. Висоту було втрачено.

11 квітня аналітики Інституту зауважили значну присутність ПДВ РФ під Кремінною, зокрема, з 76-ї та 98-ї дивізій. І наголосили: хоча вважають, що ці системи не дадуть російським десантникам вирішальної переваги, їх застосування біля міста «можливо, допомогло підрозділам ПДВ досягти локальних тактичних успіхів».

Військові з цього напрямку не під запис розповіли Донбас.Реалії, що ситуація під Кремінною дійсно погіршилась. Тут Росія використовує тактику вогневого валу, замість «м’ясного валу» (піхотних атак) під Бахмутом:

«Вони (війська РФ – ред.) здебільшого не використовують піхоту, а просто намагаються зносити наші позиції потужним артилерійським та танковим вогнем», – розповів військовий ЗСУ, який перебуває на позиціях біля Кремінної.

Військовий розповів, що у них значні втрати особового складу і брак важкої артилерії, що дозволила б ефективніше протистояти силам агресора.

Що Росія може готувати під Кремінною і чому вона важлива

Росія, швидше за все, готує прорив під Кремінною – вважають аналітики та військові. І тиск лише зростатиме. Ціллю прориву вони називають вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

«Вони собі поставили за мету взяти Донецьку та Луганську область і намагаються це робити – десь вдаліше, десь менш вдало, десь якісь невеликі тактичні успіхи з великою кількістю втрат, з колосальними витратами боєприпасів. Подивимося, як це буде», – зазначив в ефірі Радіо Донбас.Реалії офіцер ЗСУ Мирослав Гай.

Саме тому, каже він, агресор зараз зосередився в лісах Кремінної-Лиману.

«Це важлива дорога, важливий напрямок, який йде фактично поряд із Сєвєродонецьком, це прямий вихід на Слов'янськ, на Краматорськ. Думаю, що саме за цю дорогу йде зараз запекла боротьба», – пояснив Гай.

Російський військовий та політичний аналітик Юрій Федоров своєю чергою зауважує, що Лиманський напрямок є одним із основних напрямків російського наступу. Проте ніяких помітних успіхів Росії здобути тут не вдалось.

«Ці успіхи життєво необхідні навіть не стільки російським військам, скільки командуванню російських військ, бо перед ним майорить вкрай погана перспектива. Був відданий наказ – і його багато разів віддавав Путін – до певного часу, до певної дати повністю окупувати Донецьку область та ті частини Луганської області, їх не так багато, на жаль, які були звільнені восени минулого року ЗСУ», – зазначив Федоров в ефірі Радіо Донбас.Реалії.

Всі опитані Донбас.Реалії військові та експерти вважають, що Лиман чи Куп'янськ на цій ділянці є проміжними цілями – як стартові точки для подальшого прориву. А от щодо подальших планів Кремля є кілька версій.

Версія перша

Росія планувала в рамках свого широко анонсованого зимового наступу взяти в кліщі війська ЗСУ на Сході, затиснувши їх в районі Слов’янська. Одне вістря кліща мало простягтись із півдня (Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар) на північ, через Покровськ у бік Краматорська та Слов'янськ. Друге вістря – з півночі, з-під Кремінної на Лиман і звідти знову ж таки на Слов'янськ.

Про наявність такого плану свідчить інтенсивні спроби військ РФ захопити Вугледар та Авдіївку-Мар’їнку, якій ЗСУ вдало протистояли – як і всьому зимовому наступу агресора.

«Що буде тепер – мабуть, якось намагаються реалізувати ці плани організації таких кліщів», – припускає Федоров.

Версія друга

У Генштабі ЗС РФ вирішили активізувати бойові дії біля Кремінної, щоб вийти на Лиман, тобто – в тил українського угруповання, яке обороняє, зокрема, Бахмут. І таким чином зробити таке міні-оточення саме на півночі і саме на цій ділянці фронту.

«Теоретично, певно, так воно й замислюється… Створення якогось угруповання під Лиманом, приблизно такого, яке було до осіннього наступу ЗСУ. У цьому є логіка. Але створення такого угруповання набуває сенсу, якщо буде рух із південного напрямку», – вважає Федоров.

Чи вдасться Росії прорватись на цьому напрямку?

Росія перекидає під Кремінну найкраще чи майже найкраще з того, що має – і з техніки, і з живої сили. Проте, експерти та військові сумніваються, що це допоможе агресору.

Федоров звертає увагу на ландшафт біля Кремінної, а саме – що там, на відміну від інших ділянок східного фронту, ліси (ви могли звернути увагу, що всі відео військових з цього напрямку складаються зі частоколу скошених сосен, він буквально безкінечний). Ліси треба пройти, аби дістатись більш-менш відкритої місцевості.

«Війська, що рухаються вперед, опиняються в досить вразливому становищі. Сам характер місцевості сприяє стороні, що обороняється, тобто в даному випадку ЗСУ. Тож, я думаю, серйозних якихось поступів, щоб це досить серйозно змінило стан справ на цьому напрямі, я найближчим часом не очкую», – каже експерт.

Проте, він впевнений, що Росію такі міркування не зупинять – вона все одно посилюватиме інтенсивність бойових зіткнень.

«Шансів на те, що росіяни досягнуть якихось серйозних успіхів на донецькому фронті, від Вугледару до Кремінної, немає. Хоча спроби взяти Вугледар, спроби просуватися і на півдні, і на півночі, вони, звичайно, були, є і будуть», – припускає експерт.

Він також переконаний, що Росії вже не вдасться створити для ЗСУ якісь кліщі – вона зазнає невдачі, як і попередні рази.

«Сенс [у кліщах] є тоді, коли вдасться захопити, посадити в мішок ці оточені частини. Такого поки що у росіян не виходило, бо навіть з-під Сєвєродонецька, Лисичанська ЗСУ йшли з невеликими втратами», – нагадав Федоров.

Та й запізно для подібних планів, впевнений експерт, бо попереду контрнаступ ЗСУ. Загалом, рішення Росії зосередитись на Кремінній він вважає необачним і навіть дивним. Найбільш вірогідним Федоров вважає український контрнаступ на півдні – а РФ саме звідти і перекидає на північ Луганщини найбільш боєздатні частини.

Офіцер ЗСУ Мирослав Гай вбачає загрозу у концентрації військ РФ під Кремінною. Але водночас бачить в цьому і можливості для українських збройних сил.

«Те, що Росія зараз загрузла в таких точках, це проблема для нас, але більшою мірою це вигідно. Тому що ми маємо змогу продовжити підготовку наших резервів [для контрнаступу]», – зазначає Гай.

Росія від осені має лише від’ємні успіхи на фронті – втрати техніки і живої сили зростають, нових «перемог» немає. Кремль намагається тиснути в різних точках паралельно з Бахмутом, сподіваючись знайти інше вікно для прориву. Схоже, тепер агресор націлився на Кремінну. Але кожного разу замість вікна агресор замість вікна опиняється у жорнах ЗСУ. Експерти і військові не бачать підстав вважати, що цього разу буде інакше.

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