РФ пробує відновити імідж 155-ї бригади морпіхів, щоб її невдачі не асоціювалися з командуванням – розвідка Британії

Міністерство оборони Великобританії із посиланням на дані розвідки повідомляє, що зусилля Міноборони РФ щодо відродження іміджу 155-ї морської піхотної бригади, ймовірно, «відображають занепокоєння, що її невдачі дедалі частіше асоціюються з найвищим російським військовим керівництвом».

«Насправді 155-ю дивізію, ймовірно, було приведено у боєздатний стан не менше двох разів за останні шість місяців через те, що вона робила тактично помилкові лобові атаки біля Вугледара на Донеччині», – констатує британська розвідка у твітері.

Британська сторона пише, що в інфопростір вкидалися дані про «піднесений настрій» у лавах бригади, оснащення модифікованими танками і активне висвітлювання її діяльності прокремлівським ведучим Володимиром Соловйовим.

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У цьому зв’язку британська розвідка припускає, що «міністерство оборони Росії, напевно, проводить навмисну інформаційну операцію, щоб відновити репутацію бригади, яка стала синонімом недавніх невдач Росії в Україні».

Раніше повідомлялося про фактичне знищення 155-ї бригади російських морпіхів під Вугледаром, де кількамісячний штурм завдав російським військовим значних втрат.