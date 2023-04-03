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РФ пробує відновити імідж 155-ї бригади морпіхів, щоб її невдачі не асоціювалися з командуванням – розвідка Британії

Пошкоджена Силами оборони України російська бронетехніка біля Вугледару після спроби армії РФ атакувати це місто. Донеччина, лютий 2023 року

Міністерство оборони Великобританії із посиланням на дані розвідки повідомляє, що зусилля Міноборони РФ щодо відродження іміджу 155-ї морської піхотної бригади, ймовірно, «відображають занепокоєння, що її невдачі дедалі частіше асоціюються з найвищим російським військовим керівництвом».

«Насправді 155-ю дивізію, ймовірно, було приведено у боєздатний стан не менше двох разів за останні шість місяців через те, що вона робила тактично помилкові лобові атаки біля Вугледара на Донеччині», – констатує британська розвідка у твітері.

Британська сторона пише, що в інфопростір вкидалися дані про «піднесений настрій» у лавах бригади, оснащення модифікованими танками і активне висвітлювання її діяльності прокремлівським ведучим Володимиром Соловйовим.

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У цьому зв’язку британська розвідка припускає, що «міністерство оборони Росії, напевно, проводить навмисну інформаційну операцію, щоб відновити репутацію бригади, яка стала синонімом недавніх невдач Росії в Україні».

Раніше повідомлялося про фактичне знищення 155-ї бригади російських морпіхів під Вугледаром, де кількамісячний штурм завдав російським військовим значних втрат.

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