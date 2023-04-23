Протестувальники в Парижі вимагають санкцій проти дружини заступника міністра оборони Росії

У Парижі 23 квітня протестувальники влаштували акцію, закликаючи ЄС запровадити санкції проти дружини заступника міністра оборони РФ, яку вони звинувачують в обході санкцій.

Кілька десятків активістів, скандуючи «Санкції» та тримаючи плакати, зібралися біля ймовірного паризького будинку Світлани Маніович.



Протест організували соратники ув’язненого критика Кремля Олексія Навального, які заявляють, що дружині заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова необхідно заборонити жити в Європі та заморозити її активи, повідомляє AFP.

На одному з плакатів було написано: «Грабує в Росії. Вбиває в Україні. Дружина у Франції».

Раніше російський Фонд боротьби з корупцією оприлюднив розслідування щодо Світлани Маніович. Автори розслідування стверджують, що Маніович, колишня дружина заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, лише фіктивно розлучилася з ним у серпні минулого року.



Іванов курирує управління майном російського Міноборони та будівельний сектор. Зокрема, на нього було покладено курування будівельних робіт в окупованому Маріуполі. Країни Заходу застосували щодо Іванова санкції у зв’язку з його роллю у війні проти України.