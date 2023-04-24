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Російські втрати в Україні перевищили 187 тисяч військових – дані Генштабу

Російська військова форма на дорозі в селі Дмитрівка під Києвом, яке звільнили ЗСУ, знищивши у цьому селі колону російської бронетехніки, 1 квітня 2022 року

Російська армія втратила близько 660 військових за добу напередодні, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 24 квітня.

Українське командування оцінює загальні втрати армії РФ з 24 лютого минулого року у 187 080 людей особового складу.

Штаб також наводить оновлені дані про втрати російської техніки:

  • 3 683 танки (+8 за останню добу)
  • 7 139 бойових броньованих машин (+8)
  • 2 849 артилерійських систем (+12)
  • 539 реактивних систем залпового вогню
  • 289 засобів протиповітряної оборони
  • 308 літаків
  • 294 гелікоптери
  • 2 413 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+11)
  • 911 крилатих ракет
  • 18 кораблів і катерів
  • 5 753 автомобілів і автоцистерн (+23)
  • 339 одиниць спеціальної техніки

Штаб додає, що дані про втрати Росії уточнюються.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

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