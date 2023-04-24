Росія посилила обстріли Херсонщини після повідомлень про висадку ЗСУ на лівому березі – Гуменюк

Після повідомлень про висадку Збройних сил України на лівому березі Херсонської області російські війська посилили атаки на деокуповану частину регіону – про це заявила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону вранці 24 квітня.

За її словами, обстріли Херсонщини напередодні були «спровоковані гучними заявами, які передували дійсній реальності і трошки забігли вперед».

«Треба уважно ставитися до висновків аналітиків і розуміти, що це їхні припущення... А довіряти необхідно військовим, які дійсно виконують ту саму бойову роботу», – закликала вона.

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Речниця додала, що напередодні російські війська випустили шість керованих авіаційних бомб і 14 дронів-камікадзе «Ланцет» по населених пунктах Херсонського району.

«50% (дронів-камікадзе – ред.) було знищено, але все ж таки, є влучання, є влучання КАБами, є руйнування понад 30 житлових будинків, школи в одному з населених пунктів, є загиблі та поранені цивільні», – сказала Гуменюк.

Напередодні в американському Інституті дослідження війни, аналізуючи геодані російських військкорів, заявили, що українські військові, ймовірно, зайняли позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області. У пресцентрі Сил оборони півдня ці дані не стали ані спростовувати, ані підтверджувати.