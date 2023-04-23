ОВА: через черговий російський обстріл Херсона загинув 80-річний чоловік

Через черговий російський обстріл Херсона загинув 80-річний чоловік, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Після обіду росіяни знову обстріляли з мінометів Херсон. На жаль, внаслідок цього обстрілу загинув 80-річний дідусь», – написав він у телеграмі.

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Після деокупації Херсона російські війська почали активно обстрілювати звільнені обласний центр та правобережжя Херсонщини.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.