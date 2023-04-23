Війська РФ обстріляли кладовище, школу і 25 будинків на Херсонщині, є постраждалі – ОВА

Російські війська з артилерії масовано обстріляли село Кізомис на Херсонщині, є постраждалі, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«В обід російська артилерія била по населеному пункту. Ворог поцілив у будівлю місцевої школи, автівку правоохоронців та близько 25 житлових будинків. Через обстріли поранення голови та грудної клітини отримала 85-річна жінка. Ще одна постраждала – 57-річна місцева жителька, у неї поранена рука», – написав він у телеграмі.



За його даними, поранених шпиталізували до лікарні Херсона.

Крім того, як повідомили в Херсонській ОВА, російські війська обстріляли з артилерії кладовище у Бериславському районі.



Це сталося у селі Гаврилівка Новоолександрівської громади, люди не постраждали.



Місцева влада нагадує, що від 4 квітня на Херсонщині діє заборона на відвідування кладовищ та місць поховань.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.