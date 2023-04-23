Гуменюк прокоментувала заяву щодо можливої висадки ЗСУ на лівому березі Херсонської області

У Збройних силах не спростовують, але й не підтверджують заяви про можливу висадку українських військових на лівому березі Херсонської області, зазначила речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Я хочу, щоб всі зрозуміли, що дуже складна робота триває, коли треба пересікти таку перешкоду, як Дніпро. Коли лінія фронту проходить такою широкою потужною річкою. Тому умови військової операції вимагають інформаційної тиші до тих пір, коли не буде безпечно для наших військових. Тому тут треба набратися терпіння», – заявила Гуменюк.

Вона також нагадала, що часто армія РФ використовує інформацію як зброю, тому «варто дотримуватися інформаційної тиші».

«Я вже говорила, що ця війна має ознаки гібридної війни і тут досить потужний інформаційний фронт. Всі обов’язково дочекаються добрих новин, але ці новини мають бути добрими для якомога більшої кількості наших військових», – додала вона.

Раніше в ISW, аналізуючи геодані російських військкорів, заявили, що українські військові, ймовірно, зайняли позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсону та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.