Російська армія за добу 54 рази атакувала Херсонщину, загинула людина – влада

Впродовж минулої доби, 22 квітня, російські військові 54 рази обстріляли Херсонську область, повідомив голова місцевої ОВА Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник випустив 236 снарядів із важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв два рази. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області», – зазначив він.

Через російську агресію одна людина загинула, а ще двоє отримали поранення, уточнив місцевий чиновник.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсону та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.