Через обстріли військ РФ на Донеччині і Херсонщині поранені 7 людей – влада

На Донеччині минулої доби внаслідок обстрілів військ РФ поранень зазнали п’ятеро мирних жителів, повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його даними, поранені є у Бахмуті, Торецьку, Костянтинівці, Очеретиному і Максимільянівці.

Водночас на Херсонщині внаслідок російських обстрілів минулої доби поранені двоє цивільних, інформує Херсонська обласна військова адміністрація.

«Російські окупанти 56 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 285 снарядів з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, ПТРК, безпілотників та авіації», – йдеться в повідомленні.

Також у Херсоні армія РФ влучила у територію медзакладу, музей та адмінбудівлю.

Напередодні повідомлялося, що на Херсонщині російські військові скинули гранату на човен: 20-річні хлопець та дівчина зазнали тяжких поранень.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.