На Херсонщині війська РФ з безпілотника скинули гранату на човен з цивільними – ОВА

На Херсонщині російські війська атакували човен з цивільними, поранені дві людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«В одному з населених пунктів Бериславської громади 20-річний хлопець та 20-річна дівчина, нехтуючи обмеженнями щодо виходу маломірних плавзасобів, запровадженими в рамках воєнного стану, ігноруючи загрози обстрілу окупантами з лівого берега, спробували вийти на човні в затоку. Човен негайно був атакований росіянами – з безпілотника на нього скинуто розривну гранату», – написав він у телеграмі.



За його словами, обидва жителі отримали важкі поранення, їх евакуювали до лікарні.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.