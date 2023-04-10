Війська РФ відходять від лінії зіткнення на відстань, недосяжну для українських засобів ураження – Гуменюк

Російські війська продовжують відсуватися від лінії зіткнення для того, щоб максимально забезпечити відстань, недосяжну для українських засобів ураження, заявила в ефірі «Радіо Донбас.Реалії» (проєкт Радіо Свобода) керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

«Але ми намагаємось тримати вогневий контроль над транспортними шляхами таким чином, щоб вони не могли ними скористатись, навіть для відступу на таку велику відстань. Тобто ми відстежуємо їхнє просування, намагаємось припинити їхній рух, зупинити не тільки колони підтяжки техніки і живої сили на передову, так і відступу», – сказала Гуменюк.

За її словами, зараз триває «потужний підготовчий етап», на якому ЗСУ нищать потужності військ РФ: склади, скупчення техніки, місця дислокації особового складу.

«Вони, звісно, вираховують кілометраж так, щоб не бути ураженими нашими засобами ураження, але виходячи з того, що сезон «бавовни» в Криму вже розпочато, вони поступово усвідомлюють, що всюди, де Україна, їм не буде спокою», – наголосила Наталія Гуменюк.

Днями Гуменюк повідомляла, що ситуація на півдні України залишається «стабільно складною», але контрольованою українськими Силами оборони. РФ постійно тримає у Чорному морі свої ракетоносії. В ефірі «Донбас.Реалії» Гуменюк заявила, що нині частіше на чергуванні перебувають підводні носії, бо ракети надводного базування постраждали в окупованому Джанкої. І саме тому надводні, ймовірно, зараз не чергують і так активно не використовуються.