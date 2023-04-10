У ВМС розповіли, скільки ракетоносіїв тримає Росія в Чорному морі

Станом на ранок понеділка, 10 квітня, в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають чотири російські кораблі з одним ракетоносієм із загальним залпом до чотирьох «Калібрів», повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

За інформацією військових, в Азовському морі – один корабель РФ.

«У Середземному морі – до семи ворожих кораблів, із них три носія крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 20 ракет», – зазначили в ВМС.

Вранці 7 квітня в ефірі Радіо Свобода керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що в Чорному морі можуть бути готовими і спорядженими до запуску до восьми російських ракет типу «Калібр».

Гуменюк оцінила як невисоку ймовірність масованого ракетного удару. Водночас, за її словами, є високий рівень загрози з повітря і моря:

«Найменша вірогідність, що це буде масований ракетний удар. Тому що, дійсно, запаси ракет у них критично знижені, а те, що вони продовжуватимуть використовувати повітряні засоби ураження типу «шахедів», керованих авіаційних бомб, залишків тих ракет, які ще можуть собі дозволити, це очевидно, оскільки вони продовжуватимуть вишукувати системи нашої протиповітряної оборони і саме тому ми говоримо про досить високий рівень загрози з моря і повітря».

24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. За даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.