Розвідка Британії: для розмінування України знадобиться щонайменше десятиліття

Для того, щоб розмінувати Україну, ймовірно, знадобиться щонайменше десятиліття, заявила 17 квітня розвідка Великої Британії.

«Щодня в Україні продовжують надходити повідомлення про жертви серед цивільного населення через міни. Найбільше постраждали Херсонська і Харківська області, раніше окуповані Росією. Із приходом весни і збільшенням кількості людей, залучених до сільськогосподарської діяльності, ризик інцидентів із мінами зросте», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що від початку повномасштабного вторгнення було зареєстровано понад 750 постраждалих від мін серед цивільних жителів України – в кожному восьмому випадку серед постраждалих була дитина.

На деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на міни, часто травмуючись чи втрачаючи життя. Влада закликає людей бути обережними і не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, які не обстеженні саперами і де ще можуть залишатися вибухонебезпечні предмети.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.