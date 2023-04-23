Впродовж доби ЗСУ відбили 58 атак російської армії – Генштаб

Протягом минулої доби 22 квітня російські військові зосереджували основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – було відбито 58 атак. Найзапекліші бої наразі точаться за Бахмут та Мар’їнку, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

«Окупанти протягом минулої доби завдали вісім ракетних, 37 авіаційних ударів та здійснила близько 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура», – пишуть українські військові.

Також відомо, що за добу авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження армії РФ. Було збито російський гелікоптер Мі-24 та чотири безпілотники (два розвідувальних – «Орлан-10» та «Zala», а також два дрони-камікадзе типу «Ланцет»).

«Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири райони зосередження живої сили, два склади боєприпасів та ще два важливих військових об’єкти противника», – підсумували в Генштабі ЗСУ.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.