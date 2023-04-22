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Росія кинула під Мар’їнку «штурмові підрозділи» замість десантників – Сили оборони

Згідно з отриманими документами російських військових, на підготовку цих «штурмових підрозділів» російське командування виділяє максимум два тижні, сказав Олексій Дмитрашківський

Командування РФ перекинуло для боїв під Мар’їнкою на Донеччині так звані «штурмові підрозділи Z», які були завезені замість десантників, розповів в ефірі телемарафону керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

За його словами згідно з отриманими документами російських військових, на підготовку цих «штурмових підрозділів» російське командування виділяє максимум два тижні.

«До нас потрапили деякі документи, а саме: «Положення про штурмові роти Z» 8-ї загальної військової армії РФ. Там чітко зазначено, що на підготовку даних підрозділів виділяється всього 10-15 днів», – розповів Дмитрашківський.

Він зауважив, що це занадто мало, щоб підготувати якісно для формування колективу, який буде працювати злагоджено.

«Але в Росії зрозуміло, що навіть не ведуть облік людей, які загинули у цих підрозділах», – додав Дмитрашківський.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

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