Росія кинула під Мар’їнку «штурмові підрозділи» замість десантників – Сили оборони

Командування РФ перекинуло для боїв під Мар’їнкою на Донеччині так звані «штурмові підрозділи Z», які були завезені замість десантників, розповів в ефірі телемарафону керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

За його словами згідно з отриманими документами російських військових, на підготовку цих «штурмових підрозділів» російське командування виділяє максимум два тижні.

«До нас потрапили деякі документи, а саме: «Положення про штурмові роти Z» 8-ї загальної військової армії РФ. Там чітко зазначено, що на підготовку даних підрозділів виділяється всього 10-15 днів», – розповів Дмитрашківський.

Він зауважив, що це занадто мало, щоб підготувати якісно для формування колективу, який буде працювати злагоджено.

«Але в Росії зрозуміло, що навіть не ведуть облік людей, які загинули у цих підрозділах», – додав Дмитрашківський.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.