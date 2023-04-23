У Чорному морі Росія зменшила число своїх кораблів, але не ракетоносіїв – ЗСУ

У Чорному морі зменшилася кількість російських кораблів, але число ракетоносіїв залишилося незмінним, повідомила у фейсбуці пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ.



«У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 7 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет «калібр» загальний залп до 8 ракет», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у неділю, 23 квітня, в Чорному морі Росія утримує десять кораблів, серед яких два підводні ракетоносії, споряджені восьма «Калібрами».

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк на брифінгу 18 квітня заявила, що в російських військових залишилося «критично мало» «Калібрів», тому їх використання малоймовірне. Водночас вона закликала не нехтувати повітряними тривогами з огляду на те, що РФ може використовувати крилаті ракети точково по критичних об’єктах, яких «багато на півдні України».