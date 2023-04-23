В ОК «Південь» підрахували, скільки ракетоносіїв утримує Росія в Чорному морі

У неділю, 23 квітня, в Чорному морі Росія утримує десять кораблів, серед яких два підводні ракетоносії, споряджені восьма «Калібрами», повідомив спікер Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

За його словами, загроза ракетного удару залишається, повторення атак російськими військовими прифронтових територій керованими авіаційними бомбами цілком ймовірне, загроза атак дронами-камікадзе типу Shahed-131/136, зокрема в нічний час, дуже висока.

«Не нехтуйте сигналами повітряних тривог, уникайте скупчення людей, в тому числі і в зв’язку з поминальними днями. Будьте пильні та уважні на територіях, де тривають стабілізаційні заходи, і на морському узбережжі. Погода сприяє винесенню морських мін», – попередив він.

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк на брифінгу 18 квітня заявила, що в російських військових залишилося «критично мало» «Калібрів», тому їх використання малоймовірне. Водночас вона закликала не нехтувати повітряними тривогами з огляду на те, що РФ може використовувати крилаті ракети точково по критичних об’єктах, яких «багато на півдні України».