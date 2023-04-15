Зеленський: гарантії безпеки потрібні Україні ще до вступу в НАТО

Україна має отримати дієві гарантії безпеки, ще до вступу до НАТО, наголосив президент Володимир Зеленський у відеозверненні 15 квітня.

«Росія повинна забратися з території України. Всієї України та всі окупанти. І кожен пункт Статуту ООН повинен запрацювати знову – жодне з російських порушень міжнародного права не можна ігнорувати», – зазначив глава держави.

За його словами, саме на таких принципах «повернуться безпека та спокій у міжнародні відносини й саме для цього є українська формула миру, абсолютно реалістична й цілком конкретна».

«ЇЇ (формулу миру – ред.) також детально обговорили з Емманюелем Макроном (президентом Франції – ред.), як і міжнародні заходи, які ми готуємо на цей рік, зокрема Вільнюський саміт НАТО», – сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що спільна позиція всіх держав-учасниць на саміті у Литві може бути саме такою амбітною, якої потребує європейська безпека.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ наголосив, що позиція альянсу щодо членства України не змінилася, і «майбутнє України – в євроатлантичній сім’ї. Водночас чітких термінів він не називає.

Президент України Володимир Зеленський 30 вересня повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.