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Україна

Росія заплатить Україні. І віддасть Чорне море НАТО? Стратегії безпеки

У Бухаресті проходить Чорноморська безпекова конференція
  • Море Росії чи НАТО?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

  • 5 мільярдів доларів “Нафтогазу

Суд у Гаазі зобов’язав Росію виплатити 5 мільярдів доларів «Нафтогазу»: рішення Арбітражного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду. Йдеться про компенсації за збитки України та втрачене майно в Криму.

Хто і що змусить Росію виплатити цю компенсацію? Відповідає Лана Зеркаль.

  • Хто злив файли? Розслідування США

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