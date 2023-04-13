Росія заплатить Україні. І віддасть Чорне море НАТО? Стратегії безпеки

Море Росії чи НАТО?

Чорне море має стати тим, чим вже стало Балтійське, – морем НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на відкритті Чорноморської безпекової конференції, що триває у Бухаресті.

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

5 мільярдів доларів “Нафтогазу

Суд у Гаазі зобов’язав Росію виплатити 5 мільярдів доларів «Нафтогазу»: рішення Арбітражного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду. Йдеться про компенсації за збитки України та втрачене майно в Криму.

Хто і що змусить Росію виплатити цю компенсацію? Відповідає Лана Зеркаль.

Хто злив файли? Розслідування США

Президент США Джо Байден анонсує, що американський уряд близький до виявлення того самого причетного до витоку секретних військових документів. Видання The Washington Post пише: джерелом великого витоку документів Пентагону став співробітник американської військової бази, який публікував їх у закритому чаті для геймерів, щоб «тримати знайомих у курсі подій».