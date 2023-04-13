Росія заплатить Україні. І віддасть Чорне море НАТО? Стратегії безпеки

Чорне море має стати тим, чим вже стало Балтійське, – морем НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на відкритті Чорноморської безпекової конференції, що триває у Бухаресті.
Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:
- 5 мільярдів доларів “Нафтогазу
Суд у Гаазі зобов’язав Росію виплатити 5 мільярдів доларів «Нафтогазу»: рішення Арбітражного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду. Йдеться про компенсації за збитки України та втрачене майно в Криму.
Хто і що змусить Росію виплатити цю компенсацію? Відповідає Лана Зеркаль.
- Хто злив файли? Розслідування США
Президент США Джо Байден анонсує, що американський уряд близький до виявлення того самого причетного до витоку секретних військових документів. Видання The Washington Post пише: джерелом великого витоку документів Пентагону став співробітник американської військової бази, який публікував їх у закритому чаті для геймерів, щоб «тримати знайомих у курсі подій».
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