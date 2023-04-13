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Точка зору

Крим в руках Путіна – це «каністра з бензином і сірниками в руках маніяка»

Володимир Зеленський та Володимир Путін, колаж

(Рубрика «Точка зору»)

В очікуванні українського контрнаступу дискусії про можливе політичне вирішення ситуації стають все жвавішими – і щоразу в цих дискусіях виникає Крим, який може бути предметом політичних переговорів і територіального торгу.

Складається враження, що багато хто ще не відійшов від гіпнозу 2014 року, коли російський президент Володимир Путін говорив про «сакральність» Криму, а російське суспільство захлиналося від «кримнашистських» настроїв, але не цікавилося іншими українськими регіонами. Тоді навіть багато західних лідерів, здається, готові були визнати «винятковість» кримського питання, Володимира Путіна закликали не так піти з Криму, як не вторгатися на український материк.

Російські політики та пропагандисти так довго і наполегливо доводили важливість Криму для Росії та нерозривний зв'язок «русского мира» з півостровом, що змусили повірити в цей міф не лише своїх співвітчизників, а й багатьох іноземців.

Президент РФ Володимир Путін у Лужниках під час виступу в межах мітинг-концерту «Слава захисникам Вітчизни», присвяченого війні проти України. Москва, 22 лютого 2023 року
Президент РФ Володимир Путін у Лужниках під час виступу в межах мітинг-концерту «Слава захисникам Вітчизни», присвяченого війні проти України. Москва, 22 лютого 2023 року
У ситуації з Кримом, а й у ситуації з Донбасом немає жодної ексклюзивності. Путін просто анексує все, що може окупувати

Життя довело брехливість цих уявлень. Росія не лише розпочала війну на материку, а й визнала «незалежність» так званих «народних республік» Донбасу, а потім і анексувала їхні території. Причому не лише території Донецької та Луганської областей, а й захоплені території Херсонської та Запорізької областей. Таким чином було доведено, що не лише у ситуації з Кримом, а й у ситуації з Донбасом немає жодної ексклюзивності. Путін просто анексує все, що може окупувати.

І тоді постає просте запитання: чому ескалація має виникнути саме на адміністративному кордоні Криму? Чому не в будь-якій іншій області, анексованій Російською Федерацією? Чому ми самі дозволяємо зберігати кримський міф навіть тоді, коли в нього, схоже, вже не вірить сам Путін?

Росія будує в Криму лінію укріплень на Ак-Монайському перешийку, березень 2023 року
Росія будує в Криму лінію укріплень на Ак-Монайському перешийку, березень 2023 року
Зберегти російський контроль над Кримом – це не лише посміятися з міжнародного права

Так, поза сумнівом, російський президент хотів би зберегти контроль над Кримом. Але, гадаю, не через якусь сакральність півострова, а тому що Крим – плацдарм для можливого реваншу, нових наступів на півдні України.

Тому що Крим – це плацдарм для дестабілізації всього Чорного моря, для погроз на адресу не лише України, а й Грузії та країн НАТО. Тому що контроль над Кримом генерує нові та нові кризи. І зберегти російський контроль над Кримом – це не лише посміятися з міжнародного права та погодитися з «новим світовим порядком» – порядком сили, який пропагують Володимир Путін і Сергій Лавров.

Це так само, як залишити в руках маніяка каністру з бензином і сірники. Не сумнівайтеся, що пожежа обов'язково спалахне знову!

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Оригінал – на сайті Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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    Крим.Реалії

    Передрук із «Крим.Реалії» / «Крым.Реалии»

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