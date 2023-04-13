У Кирилівці вкрай небезпечно, заїхали «вагнерівці» – влада

До окупованої Кирилівки в Запорізькій області приїжджає велика кількість російських військових, які розселяються на місцевих туристичних базах, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» голова Кирилівської територіальної громади, що у Мелітопольському районі, Іван Малєєв.

«У Кирилівці сьогодні вкрай небезпечно, людей залякують, змушують отримувати російські паспорти. Кирилівка зараз є перевальною базою, заїжджає багато військових, зʼявилися навіть «вагнерівці». Це не прості підрозділи, а, я так розумію, вища каста. Вони проживають на базах відпочинку, дивляться що де вкрасти, що можна забрати, деяких людей навіть виселяють зі своїх домівок», – розповів Малєєв.

За його словами, виїхати з Кирилівки зараз дуже складно. Це можна зробити лише через Крим та Росію, але наважуються не це одиниці, зауважив Малєєв.

Із огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Мелітополь у Запорізькій області війська РФ окупували на початку повномасштабної війни. Російська служба Радіо Свобода, посилаючись на дані неназваних українських і російських джерел, повідомила, що саме до Мелітополя Росія перенесла командування південним фронтом після виходу з Херсона.