Легалізовували росіян в Україні і допомагали перебратися в ЄС – у Запоріжжі виявили злочинну групу

Служба безпеки повідомила про викриття у Запоріжжі кримінального угруповання, яке займалось незаконною легалізацією іноземців, зокрема росіян.

«Серед основних клієнтів зловмисників були громадяни РФ, які причетні до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі вбивств. Для них «ділки» виготовляли фальшиві візи, паспорти та посвідки на проживання в Україні. У подальшому частина іноземців планувала виїхати до ЄС. Вартість підроблених документів становила від 2 до 3 тис. дол. з людини. Сума залежала від терміновості «замовлення», – йдеться в повідомленні.

В СБУ кажуть, що з червня минулого року такими «послугами» встигли скористатися понад 90 осіб.

«До складу злочинної групи входило 5 мешканців регіону, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності. Підпільний бізнес вони організували у двох офісних приміщеннях у середмісті Запоріжжя. Там встановили комп’ютерну техніку та обладнання для виготовлення підробок. Своїх клієнтів підшукували через особисті зв’язки, а також на спеціалізованих інтернет-форумах», – розповіли в СБУ.

Наразі організатору та ще двом учасникам угруповання повідомлено про підозру. Організатору обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Тривають слідчі дії.