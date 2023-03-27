Ексгубернатор та бізнесмени із РФ отримали паспорти Киргизстану – ЗМІ

Низка російських бізнесменів та інших відомих осіб після російського широкомасштабного вторгнення в Україну отримали громадянство Киргизстану. Про це пише видання The Moscow Times із посиланням на указ президента Киргизстану Садира Жапарова, підписаний ще торік.

Представники Transparency International у Росії вважають, що при отриманні росіянами киргизького паспорта мала місце корупційна складова, передає Киргизька служба Радіо Свобода «Радіо Азаттик».

«Жителі Москви кинулися отримувати паспорти Киргизії. В останньому президентському указі про прийом до громадянства республіки опинилося близько пів сотні жителів столичного регіону та ще стільки ж людей з інших точок Росії», – зазначає The Moscow Times.

В указі, який проаналізувало видання, перелічені особи, чиї імена, прізвища, дати та місця народження повністю збігаються з даними росіян, таких як колишній губернатор Тверської області Дмитро Зеленін, дочка повноважного представника уряду Росії у вищих судових інстанціях Михайла Барщевського ‒ Наталія Барщевська, а також співзасновник криптобіржі Bitzlato Антон Шкуренко та сини бізнесмена Валерія Задоріна – Олександр та Михайло.

«Радіо Азаттик» також звернуло увагу на допис фінансиста з Москви Михайла Жуховицького, який зараз мешкає в Киргизстані. 22 листопада 2022 року на своїй сторінці у фейсбуці він написав, що допоміг своїм друзям, у яких «тепер буде другий паспорт». Потому він опублікував інший пост про переваги отримання паспорта Киргизстану.

«Сценарій лише один. Проміжний паспорт Середньої Азії. На нього потім зверху острівний паспорт, безвізовий до ЄС. Або Туреччина – у вас ще кілька місяців до закриття програми», – написав Жуховицький.

У понеділок телеграм-канал «База» звернув увагу на те, що серед росіян, які торік отримали паспорт Киргизстану, – колишній комісар молодіжного руху «Наші» Марія Дрокова (Бушер). Її прізвище є у відповідному указі. Вона певний час мешкає у США, де заснувала венчурний фонд. У грудні 2022 року видання The Washington Post повідомило, що Дроковою зацікавилося ФБР, підозрюючи, що її фонд може бути пов’язаний із російськими мільярдерами, на яких накладено санкції. Сама вона це заперечувала.