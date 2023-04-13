Україну відвідав начальник штабу армії Франції – Залужний розповів йому про потреби ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся в Україні з начальником Об’єднаного штабу Збройних сил Франції Тьєрі Бюркаром – про це він повідомив 13 квітня.

Залужний зазначив, що це перший візит Бюркара до України, назвавши його «чітким сигналом підтримки української армії з боку французьких колег».

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«З генералом Бюркаром провели змістовні перемовини. Ознайомив із ситуацією на фронті. Детально зупинився на потребі України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, засобах протиповітряної оборони та винищувачах F-16», – розповів головнокомандувач ЗСУ.

Сторони домовилися продовжувати співпрацю, повідомив Залужний. Він додав, що українські військові готові ділитися з партнерами досвідом.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив про телефонну розмову з начальником Об’єднаного штабу Збройних сил Франції генералом армії Тьєрі Бюркаром у березні 2023 року.