Генштаб про втрати РФ у районі Бахмута: 4500 осіб лише за два тижні

Російська армія в районі Бахмута за два тижні втратила убитими і пораненими майже 4500 «вагнерівців» і військовослужбовців звичайних сил, заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

За його словами, військово-політичне керівництво Росії не зважає на значні втрати. Також, зауважив Громов, у деяких підрозділах армії РФ мобілізовані військові масово відмовляються від участі в бойових діях, при цьому над «відмовниками» проводять «жорстокі незаконні розправи»: зокрема, їх саджають у «ями» для здійснення фізичного і психологічного тиску, а для «найбільш непокірних» влаштована катівня.

Представник Генштабу ЗСУ повідомив, що щодоби в районі Бахмута загарбники здійснюють до пів сотні спроб штурмів.

«На сьогодні найважчим залишається Бахмутський напрямок, де противник продовжує наступальні дії в центральній частині Бахмуту, а також у напрямку населених пунктів Богданівка й Іванківське з метою оточення міста з півночі й півдня. З метою посилення наступального потенціалу в район Бахмута з Авдіївського напрямку переміщено частину сил і засобів ворога. Щодоби в районі Бахмута противник здійснює від 40 до 50 наступальних спроб штурмових дій, здійснює понад 500 обстрілів із використанням усього спектра наявного озброєння», – сказав Громов на брифінгу 13 квітня.

У Генштабі ЗСУ вранці 13 квітня повідомили, що попри значні втрати, російські війська на Бахмутському напрямку намагаються взяти під повний контроль місто Бахмут, бої там тривають.

Раніше командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ситуація в Бахмуті на Донеччині залишається «складною, але контрольованою», російські військові перейшли до так званої «сирійської» тактики випаленої землі.

5 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Польщі заявив, що ситуація в Бахмуті на Донеччині залишається найскладнішою на фронті, але українські сили перебувають у місті, а загарбники його не контролюють.

Водночас, за словами Зеленського, «якщо буде момент іще гарячіших подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, обов’язково будуть відповідні правильні рішення генерала на місці».

Росія останнім часом не розкриває дані щодо своїх загиблих і поранених.