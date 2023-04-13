Росія втратила за добу понад пів тисячі своїх військових – Генштаб ЗСУ

Близько 540 російських військових загинули у війні проти України протягом останньої доби, повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці 13 квітня.

За повідомленням, від початку повномасштабної війни Росія втратила близько 180 590 своїх військових.

Щодо втрат військової техніки, то в Генштабі навели такі дані:

танки ‒ 3646

бойові броньовані машини ‒ 7053 (+10)

артилерійські системи – 2777 (+7)

РСЗВ – 535

засоби ППО ‒ 283 (+1)

літаки – 307

гелікоптери – 293

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+5)

крилаті ракети ‒ 911

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 5637 (+7)

спеціальна техніка ‒ 320 (+1).

Росія останнім часом не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.