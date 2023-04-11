Десантників більшає: що Росія готує під Кремінною?

Армії Росії вдалося зайняти одну з висот на північний захід від Кремінної Луганської області. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState, які аналізують перебіг російсько-української війни за відкритими джерелами. Судячи з відео російських солдатів, спочатку на позиції ЗСУ рушила колона бронемашин – дві БМП, танк та інша техніка.
Зокрема – бойова машина підтримки танків «Термінатор», яка протидіє протитанковим засобам. Після танкового вогню вперед на українських захисників рушили бійці ПДВ РФ, яких, зважаючи на все, Росія стягує у цей район боїв.
За словами аналітиків, бої зараз у лісах під Кремінною активізувалися – вони такі ж тяжкі, як під Бахмутом.
Британська розвідка також повідомила про можливе зростання ролі російських десантників у війні з Україною. Зокрема, Лондон звернув увагу на передачу їм термобаричних реактивних систем залпового вогню ТОС-1А, які ніколи не використовувалися десантниками.
Раніше британці повідомляли про посилення «вагнерівців» під Бахмутом саме бійцями російського ПДВ, завдяки чому загарбникам вдається добиватися там певних успіхів.
Головні питання випуску:
Що готує Росія під Кремінною, стягуючи туди десантників?
Чому Україні так і не вдалося перерізати стратегічну для Росії трасу біля міста – хоча бої поблизу неї точаться вже кілька місяців?
І яку роль Кремль готує для російського ПДВ у майбутніх боях?