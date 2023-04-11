Війська РФ перетворили частину Бахмута на Алеппо – Маляр

Російські війська перетворили частину Бахмута на сирійське місто Алеппо, яке було масштабно зруйноване внаслідок бомбардувань, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.



«Ворог там концентрує не лише свої регулярні війська, там перебуває приватна армія «Вагнера», яка великою мірою вже знищена збройними силами України. Ворог не полишає своєї мети – взяти Бахмут. На сьогодні там точаться запеклі бої. Там серйозна використовується артилерія і авіація з боку ворога. Частину районів міста ворог перетворив на Алеппо. Вони використовують тактику повного знищення, руйнації будівель, позицій», – розповіла вона в ефірі національного телемарафону.

Маляр наголошує – якби українські військові не обороняли Бахмут, противник просто би йшов вглиб території України.

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Напередодні командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ситуація в Бахмуті на Донеччині залишається «складною, але контрольованою», російські військові перейшли до так званої «сирійської» тактики випаленої землі.

5 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Польщі заявив, що ситуація в Бахмуті на Донеччині залишається найскладнішою на фронті, але українські сили перебувають у місті, а загарбники його не контролюють.

Водночас, за словами Зеленського, «якщо буде момент іще гарячіших подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, обов’язково будуть відповідні правильні рішення генерала на місці».

Росія активно штурмує Бахмут та населені пункти на підступах до нього з липня 2022 року. У грудні наступ посилився – передусім за рахунок частин, які відступили з правобережжя Херсонської області. Крім того, місто стало головною ціллю ПВК «Вагнер».