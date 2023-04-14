Як затримали хакера, що міг «злити» секрети США? Хто має контролювати Чорне море?

- Росія планує розпочати виробництво нових ракет Х-50, повідомляє Генштаб ЗСУ. Чи готуються у Кремлі до масштабних обстрілів вже восени? Та чи чекати українцям ракетних атак на Великдень? Питаємо в представника Повітряних сил.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:
- Масштабний витік урядових таємниць США найбільше вигідний Росії. Принаймні так вважає керівник української розвідки Кирило Буданов. Тим часом в США затримали льотчика Повітряних сил, який, ймовірно, злив ці секретні документи в мережу. На що вплине цей витік документів та чи дійсно 21-річний льотчик міг мати доступ до секретних документів?
- Бюрократія, черги та хабарі. Військові з пораненнями, буквально на милицях стоять у чергах, витрачають тижні, аби пройти військово-лікарську комісію. Коли цю систему модернізують? Та чи дійсно медицину для військових можна звільнити від бюрократії?
- Без звільнення Криму не буде цілковитої безпеки в Чорному та Азовському морях. Така заява міністра оборони України лунала на Чорноморській безпековій конференції у Бухаресті. Чому Чорне море має стати «морем НАТО» та як на це реагують у Кремлі?
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