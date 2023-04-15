Резніков розповів, що потрібно Україні, аби досягти «зламу на полі бою» в 2023 році

Досягти «зламу на полі бою» треба у 2023 році, а для цього Україні потрібна «швидка підтримка у достатньому обсязі», зазначив міністр оборони Олексій Резніков під час виступу на Чорноморській безпековій конференції Міжнародної Кримської платформи в Бухаресті.

Міністр перерахував тези, які, на його думку, «мають бути в основі комплексу рішень щодо забезпечення миру, безпеки, добробуту та розвитку у Чорноморському регіоні».

«Вільний світ має володіти стратегічною ініціативою і бути готовим діяти швидко та превентивно. Це важлива зміна у свідомості, далеко не усі психологічно готові. Без цієї готовності не з’явиться політична воля і правильні рішення. Але саме такий підхід буде найкращим витверезуючим чинником для будь-якого агресора», – заявив Резніков.

Також на його думку, необхідна «система гарантій-запобіжників», які зведуть до мінімуму бажання РФ вирішувати щось силою.

«У контексті Чорноморського регіону все очевидно – не існує альтернативи НАТО. Не існує альтернативи Україні в НАТО. Ми довели свою спроможність посилити Альянс і зробили формальні кроки – подали заявку на вступ. Відсутність руху тільки продовжить невизначеність і ризики», – наголосив голова Міноборони.

За словами Резнікова, будь-які розмови та моделі про безпеку в регіоні, які не передбачають звільнення Криму від російських окупантів – «це ілюзії, з якими треба прощатися».

Резніков впевнений, що Росія має стати демократичною федерацією, «пройти через денацифікацію, видати злочинців, компенсувати шкоду».

Раніше в інтерв’ю американському виданню The Hill прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що ЗСУ можуть розпочати контрнаступ не навесні, а влітку цього року.

Американське видання New York Times 6 квітня повідомило, що у твітері і телеграмі того тижня з’явилися нібито засекречені документи з подробицями планів США і НАТО щодо зміцнення українських збройних сил перед запланованим контрнаступом. Як повідомляє CNN з посиланням на свої джерела, через витік секретних документів Україна вже змінила деякі свої військові плани.