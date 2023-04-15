Шмигаль очікує на контрнаступ України «вже найближчим часом»

Сполучені Штати підтримують Україну в підготовці до контрнаступу, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Про це він сказав на брифінгу у Вашингтоні, передає агентство «Укрінформ».

За словами Шмигаля, Україна і Сполучені Штати «дуже об’єднані» у своїй співпраці.

«Ніщо не вплине і не змінить наших планів на контрнаступ. Наша ціль – перемога, наша ціль – звільнення українських територій у кордонах 1991 року», – заявив голова уряду.

Він висловив впевненість, що контрнаступ відбудеться «вже найближчим часом», і Сполучені Штати його підтримують.

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«Ми націлені на те, щоби реалізувати всі наші плани і досягти нашої перемоги», – додав Шмигаль.

Раніше в інтерв’ю американському виданню The Hill Шмигаль розповів, що ЗСУ можуть розпочати контрнаступ не навесні, а влітку цього року.

Американське видання New York Times 6 квітня повідомило, що у твітері і телеграмі того тижня з’явилися нібито засекречені документи з подробицями планів США і НАТО щодо зміцнення українських збройних сил перед запланованим контрнаступом. Як повідомляє CNN з посиланням на свої джерела, через витік секретних документів Україна вже змінила деякі свої військові плани.