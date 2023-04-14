Виплати військовим: повернуть чи скасують. Витік секретних документів і плани контрнаступу

Чи повернуть виплати військовим?

Чи розблокують виплати військовим? Верховна рада України у понеділок проголосувала за повернення виплат для військових у 30 тисяч. Але потім народний депутат Володимир Цабаль, нібито без погодження із парламентською фракцією «Голос», вніс блокуючу постанову з пропозицією скасувати це рішення, бо за його баченням у бюджеті на доплати немає грошей.

Хто має поставити крапку в питанні з виплатами для військових і де державі брати гроші?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

Витік секретних документів і контрнаступ ЗСУ

Витік секретних документів американської розвідки не вплине на наступ українських військ. Про це очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав в інтерв'ю одному із американських телеканалів. Аналітики вважають розголошення таємних матеріалів найсерйознішим порушенням національної безпеки США, яке може мати вплив на двосторонні відносини з союзниками. Як це вплине на Україну?

Китай гне свою лінію

Китай не буде продавати зброю жодній зі сторін, що залучені до війни в Україні, заявив міністр закордонних справ Китаю. А міністр оборони Китаю наступного тижня поїде до Росії. З якою метою? Деталі у Свобода Live