Деякі вибухи в Криму можуть бути пов’язані з випробуванням нової української зброї – Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов не виключив, що деякі вибухи на території анексованого Криму можуть бути пов’язані із випробуваннями України нових зразків озброєння. Про це він заявив в ефірі українського загальнонаціонального телемарафону, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії 14 квітня.

Данілов наголосив, що Україна може проводити випробування вітчизняного озброєння у Криму, оскільки «Крим – це наша територія».

«Повірте, якщо є випробування того чи іншого озброєння, то вони відбуваються на нашій території. Ще раз наголошую, Крим – це наша територія. Може, там проходили саме в такий день випробування нових сучасних видів озброєння. Я цього не виключаю», – заявив секретар РНБО.

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Також Данілов прокоментував зведення російськими військами фортифікаційних споруд на пляжах Криму, заявивши, що вони не допоможуть.

«Може, вони щось там здогадуються, вангують, але, повірте, їх це точно не врятує, скільки б кілометрів траншів вони собі не накопували», – заявив Данілов.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це збиттям «українських безпілотників» та «роботою ППО». Російський голова Криму Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для Криму.

На острові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закрито.