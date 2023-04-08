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У Севастополі пролунав гучний вибух

У Севастополі стався гучний вибух, інші подробиці наразі невідомі (фото ілюстративне)

У суботу, 8 квітня, слідом за Феодосією, пролунав гучний вибух у Севастополі, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Крим. Реалії».

«У Севастополі було чути гучний вибух, схожий на артилерійський постріл, повідомляє наш кореспондент», - йдеться в повідомленні.

Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв пише, що звуки вибуху ніби-то пов’язані з навчаннями військових РФ.

Вранці 8 квітня в тимчасово окупованій Феодосії також було чутно «два хлопки», повідомляють місцеві пабліки. За словами радника голови окупаційної «влади» Криму Олега Крючкова, в місті нібито спрацювала ППО.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська окупаційна влада пояснює це стріляниною по «українським безпілотникам» та «роботою ППО».

Як Путін оголосив війну Очакову | Крим.Реалії
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Як Путін оголосив війну Очакову | Крим.Реалії

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