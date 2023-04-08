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Як Путін оголосив війну Очакову | Крим.Реалії

Як Путін оголосив війну Очакову | Крим.Реалії
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Як Путін оголосив війну Очакову | Крим.Реалії

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ЗСУ суттєво потіснили ворога на Кінбурнській косі, повідомила прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, але про успіхи розповідати ще зарано, робота продовжується.

ЗСУ суттєво потіснили ворога на Кінбурнській косі, повідомила прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, але про успіхи розповідати ще зарано, робота продовжується. З Кінбурна до Очакова лише 10 кілометрів, тому місто в зоні досяжності будь-якої російської артилерії. Прильоти з реактивних систем залпового вогню - з Градів, Ураганів та Торнадо - відбуваються протягом буквально хвилини, розповідають українські військові.

Очаков - одна з цілей армії РФ. Ще за два дні до початку повномасштабного вторгнення Путін розповідав у своєму зверненні про Центр морських операцій в Очакові, який, начебто, дозволяє забезпечувати дії кораблів НАТО. За рік війни Міноборони Росії не раз звітувало про успішні знищені цілі в Очакові.

За артилерійської підтримки та маючи рейдові катери Марк-VI можна було б відтіснити супротивника з Кінбурна аж до Криму, упевнений Андрій Риженко, капітан 1 рангу ВМС ЗСУ в запасі. Репортаж Дмитра Євчина та Микити Ісайко з Очакова, закритого міста для приїжджих та журналістів.

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