Росія приводить у повну бойову готовність Тихоокеанський флот у рамках раптової перевірки

Міністерство оборони Росії 14 квітня оголосило про приведення у вищий ступінь бойової готовності свого Тихоокеанського військово-морського флоту в рамках раптової перевірки.

«Сьогодні, з 9-ої години (за Владивостокським часом) піднятий за тривогою і почав приведення у вищий ступінь бойової готовності Тихоокеанський флот у повному складі. Також у заході задіяно частину Повітряно-космічних сил, військові частини і підрозділи забезпечення», – йдеться в повідомленні російського відомства.

Головною метою перевірки назване підвищення здатності російських військ відбивати «агресію ймовірного супротивника з океанських та морських напрямків».

За повідомленням, керує перевіркою головнокомандувач ВМФ Росії Микола Євменов.

«На практиці необхідно відпрацювати способи дій щодо недопущення розгортання сил противника в оперативно важливому районі Тихого океану – південній частині Охотського моря і запобігання його висадці на південні Курильські острови (приналежність частини з них Росії не визнає Японія в територіальному спорі, який розпочався з кінця Другої світової війни – ред.) й острів Сахалін», – цитує пресслужба російського Міноборони голову відомства Сергія Шойгу.

Перевірка Тихоокеанського флоту буде проводитися в три етапи, заявив начальник Генштабу збройних сил РФ Валерій Герасимов.

Спочатку флот приведуть у повну бойову готовність, будуть перевірені чергові сили ППО й підрозділи авіації. Далі, за його словами, буде забезпечене розгортання сил постійної готовності з пунктів базування до районів бойової підготовки, а на третьому етапі будуть «відпрацьовані навчально-бойові завдання».

Скільки часу триватиме перевірка – не уточнюється.