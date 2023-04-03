У Білорусі вперше цього року оголосили перевірку бойової готовності армії

Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок перевірки боєготовності збройних сил країни, передає білоруська служба Радіо Свобода 3 квітня.

У Міноборони уточнили, що «заходи мають комплексний характер і дозволять визначити здатність командирів керувати підпорядкованими військовими частинами та підрозділами при їх приведенні в найвищий ступінь бойової готовності».

Керувати навчаннями буде Державний секретаріат Ради безпеки Білорусі.

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Під час перевірки планується переміщення військової техніки та тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування.

Остання перевірка боєздатності Збройних сил Білорусі була проведена минулого року. Вона була оголошений раптово і тривала з 13 по 19 грудня 2022 року.

З початку 2023 року в Білорусі періодично проходять навчання територіальних військ. З початку російського вторгнення в Україну, яке підтримувало керівництво Білорусі, кількість військових навчань на білоруській території значно зросла.

Керівництво Білорусі підтримало агресію Росії проти України та забезпечило військову інфраструктуру та повітряний простір для вторгнення російської армії та обстрілів мирних українських міст, у результаті яких загинули десятки тисяч українських мирних жителів.