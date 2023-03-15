ЗМІ повідомляють про затримання ще одного українця в Білорусі

У Білорусі затримали ще одного громадянина України – Артема Макавея. Про це повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода з посиланням блог «Голоси», який поспілкувався з матір'ю затриманого Інною Макавей.



За її словами, Артем Макавей жив у Білорусі з 2009 року і мав посвідку на проживання.



«Нікуди він не ходив, ніде нічого не писав. Єдине, що він міг викласти кілька фото на підтримку України у Instagram. Ці фотографії були не його, він взяв їх в Інтернеті. Його родичі зараз на війні, тому цілком логічно, що він міг викидати такі фотографії», – каже Інна Макавей, додавши, що у січні 2023 року її сина викликали до міграційної служби та «запропонували пройти там поліграф».

Наприкінці січня він зник, згодом рідні дізналися, що його затримали.



«У міліції довідалися, що його затримали співробітники КДБ. Я кілька разів їздила в Брест, з'ясовувати. Мені просто не відповідають, ухиляються від відповіді. Єдине, що сказали: «Він є загрозою для Республіки Білорусь». Більше жодних пояснень», – розповіла жінка.

Наразі офіційного підтвердження та даних про причини затримання українця немає.



10 березня в інтерв'ю виданню «Ліга» посол України в Білорусі Ігор Кизим повідомив, що в Білорусі затримані семеро громадян України.

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну керівництво Білорусі підтримало агресію Росії проти України та дозволило РФ використовувати військову інфраструктуру і повітряний простір для вторгнення й обстрілів мирних міст в Україні. При цьому білоруська армія у бойових діях в Україні участі не бере.

У жовтні минулого року Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України, але наголосив, що білоруси «нікого не вбивають».